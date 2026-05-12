Alors que s'ouvre la 79e édition du Festival de Cannes, Anaïs Guertin-Lacroix revient sur les moments marquants et les attentes de cette année.

On y apprend notamment une anecdote savoureuse: les orques du Seigneur des Anneaux ont été modélisés à partir du visage d'Harvey Weinstein, un «doigt d'honneur» de Peter Jackson envers le producteur déchu.

Côté programmation, le festival boude les blockbusters, devenus trop risqués face à la sévérité de la critique cannoise.

Le Québec sera toutefois représenté par Monia Chokri et le court-métrage Skinny Bottine.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Lagacé le matin.