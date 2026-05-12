Le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) a connu une première semaine mouvementée, marquée par des problèmes de bande passante et de capacité lors de la rentrée de lundi.

Malgré ces anomalies techniques, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, se dit satisfaite de la réactivité des équipes et de l'accueil positif du personnel soignant sur le terrain.

Écoutez la ministre et députée de Prévost discuter de l'implantation du DSN et de la nouvelle stratégie de prévention en santé avec Patrick Lagacé, mardi matin.