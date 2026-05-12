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Dossier santé numérique

«Le virage numérique est là pour se faire au Québec et on va le faire»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mai 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Le virage numérique est là pour se faire au Québec et on va le faire»
Sonia Bélanger / Cogeco Média

Le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) a connu une première semaine mouvementée, marquée par des problèmes de bande passante et de capacité lors de la rentrée de lundi.

Malgré ces anomalies techniques, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, se dit satisfaite de la réactivité des équipes et de l'accueil positif du personnel soignant sur le terrain.

Écoutez la ministre et députée de Prévost discuter de l'implantation du DSN et de la nouvelle stratégie de prévention en santé avec Patrick Lagacé, mardi matin.

«C’est l’accès à nos données de santé aussi [dont on parle], alors c’est très, très important en termes d’efficacité. [...] Le virage numérique est là pour se faire au Québec. On va le faire.» 

Sonia Bélanger

La ministre a souligné que le DSN, déjà éprouvé dans 16 pays, vise à transformer l'organisation du travail et à faciliter l'accès des patients à leurs propres données via le portail santé.

Concernant les critiques sur la dépendance aux multinationales américaines, elle appelle à une réflexion sociétale plus large, citant l'exemple complexe de la SAAQ.

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