Le verdict est tombé: les routes de l'Outaouais sont les plus critiquées par les citoyens cette année, occupant six des dix premières places du palmarès annuel de CAA-Québec.

Le chemin Pink à Gatineau décroche une fois de plus le titre de la pire route de la province, illustrant un cri de ralliement collectif pour des infrastructures plus sécuritaires.

Écoutez Nicolas Ryan, porte-parole de CAA-Québec, analyser l'état parfois catastrophique du réseau routier mardi matin à l'émission de Patrick Lagacé.