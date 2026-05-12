Match no 4 à Montréal mardi soir

Les Canadiens de Montréal tenteront de prendre une avance de 3-1 dans leur série de deuxième ronde contre les Sabres de Buffalo, mardi soir.

Alors que l'offensive Tricolore brille, le défenseur Alexandre Carrier a souligné la profondeur et la confiance de son unité défensive.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.

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