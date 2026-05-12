Match no 4 à Montréal mardi soir

Les Canadiens de Montréal tenteront de prendre une avance de 3-1 dans leur série de deuxième ronde contre les Sabres de Buffalo, mardi soir.
Alors que l'offensive Tricolore brille, le défenseur Alexandre Carrier a souligné la profondeur et la confiance de son unité défensive.
Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- À Laval, la Victoire de Montréal dispute également un match décisif contre le Frost du Minnesota après un report inhabituel causé par un virus frappant l'équipe;
- L'heure est au bilan pour le Rocket de Laval.