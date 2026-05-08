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L'industrie manufacturière écope

Hémorragie d'emplois au Québec: le contrecoup des tarifs Trump

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 8 mai 2026 12:30

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Hémorragie d'emplois au Québec: le contrecoup des tarifs Trump
Perte de 43 000 emplois en avril au Québec: les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, notamment sur le cuivre, l’acier et l’aluminium affectent de nombreuses PME d'ici, provoquant un effet domino dans divers secteurs. / skrotov/ Adobe Stock

Le marché de l'emploi au Québec traverse une zone de fortes turbulences avec la perte de 43 000 postes en avril, portant le total à 85 000 depuis le début de l'année.

L'économiste Matthieu Arsenault souligne que cette baisse, la pire depuis la pandémie, s'étend désormais au-delà du secteur manufacturier pour toucher la finance et le commerce.

L'incertitude liée aux tarifs douaniers américains et au renouvellement des accords commerciaux cet été paralyse l'investissement.

Malgré un pessimisme ambiant, l'expert rappelle que le Québec demeure un partenaire stratégique essentiel pour la réindustrialisation des États-Unis.

Écoutez Matthieu Arseneau, chef économiste adjoint à la Banque Nationale, brosser le portrait de la situation, vendredi midi à La commission

«C’est la pire performance de l’emploi au Québec sur une base historique pour les quatre premiers mois de l’année.»

Matthieu Arseneau, chef économiste adjoint à la Banque Nationale

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