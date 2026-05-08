L'industrie manufacturière écope

Le marché de l'emploi au Québec traverse une zone de fortes turbulences avec la perte de 43 000 postes en avril, portant le total à 85 000 depuis le début de l'année.

L'économiste Matthieu Arsenault souligne que cette baisse, la pire depuis la pandémie, s'étend désormais au-delà du secteur manufacturier pour toucher la finance et le commerce.

L'incertitude liée aux tarifs douaniers américains et au renouvellement des accords commerciaux cet été paralyse l'investissement.

Malgré un pessimisme ambiant, l'expert rappelle que le Québec demeure un partenaire stratégique essentiel pour la réindustrialisation des États-Unis.

Écoutez Matthieu Arseneau, chef économiste adjoint à la Banque Nationale, brosser le portrait de la situation, vendredi midi à La commission.