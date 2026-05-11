Quels sont les pays favoris pour l’emporter?

Le concours de musique internationale Eurovision a débuté dimanche, sous fond de tensions internationales et de boycotts de l’événement par certains pays.

Des États pointent du doigt l’organisation de l’événement pour avoir autorisé la participation d’Israël à la compétition.

Malgré la baisse de popularité de l’Eurovision, plusieurs adeptes font des paris quant à quel pays l’emportera.

Écoutez la chroniqueuse culturelle d’Anaïs Guertin-Lacroix expliquer le tout, au micro de Patrick Lagacé, lundi matin.