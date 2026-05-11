Plus de peur que de mal pour le moment

Plus de peur que de mal lors des premiers jours de déploiement du Dossier santé numérique dans le système de santé, du moins, pour le moment, explique l'animateur Patrick Lagacé.
Selon lui, la bonne nouvelle détonne avec la plateforme SAAQclic, dont les coûts avaient explosé, les Québécois étant toujours «traumatisés» par le fiasco.
Est-ce que le simple fait d'avoir abordé le sujet à de nombreuses reprises dans les médias a contribué au bon déploiement du DSN?
Écoutez Patrick Lagacé et son tour d'horizon de l'actualité, lundi, à l'émission Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Quatre Canadiens exposés au hantavirus à bord du navire de croisière suédois ont été rapatriés et placés en isolement préventif en Colombie-Britannique;
- Une étude suggère que le gel des taxes foncières par les maires aurait privé les villes de 3,4 milliards de dollars en dix ans;
- La STM prévoit la construction de 8 000 nouveaux logements au-dessus ou à proximité de ses stations de métro pour diversifier ses revenus.
- Une recrudescence de fraudes par hypertrucage (deepfake) ciblant les aînés sur Facebook, utilisant l'image de personnalités comme Mark Carney, soulève des questions sur la responsabilité de Meta;
- P.K. Subban a complété son engagement de 10 millions de dollars envers l'Hôpital de Montréal pour enfants.