Plus de peur que de mal pour le moment

Plus de peur que de mal lors des premiers jours de déploiement du Dossier santé numérique dans le système de santé, du moins, pour le moment, explique l'animateur Patrick Lagacé.

Selon lui, la bonne nouvelle détonne avec la plateforme SAAQclic, dont les coûts avaient explosé, les Québécois étant toujours «traumatisés» par le fiasco.

Est-ce que le simple fait d'avoir abordé le sujet à de nombreuses reprises dans les médias a contribué au bon déploiement du DSN?

Écoutez Patrick Lagacé et son tour d'horizon de l'actualité, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés