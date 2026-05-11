 Aller au contenu
Plus de peur que de mal pour le moment

Dossier santé numérique: «Ça détonne avec le lancement de SAAQclic»

par 98.5

0:00
22:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mai 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dossier santé numérique: «Ça détonne avec le lancement de SAAQclic»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Plus de peur que de mal lors des premiers jours de déploiement du Dossier santé numérique dans le système de santé, du moins, pour le moment, explique l'animateur Patrick Lagacé.

Selon lui, la bonne nouvelle détonne avec la plateforme SAAQclic, dont les coûts avaient explosé, les Québécois étant toujours «traumatisés» par le fiasco.

Est-ce que le simple fait d'avoir abordé le sujet à de nombreuses reprises dans les médias a contribué au bon déploiement du DSN?

Écoutez Patrick Lagacé et son tour d'horizon de l'actualité, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Quatre Canadiens exposés au hantavirus à bord du navire de croisière suédois ont été rapatriés et placés en isolement préventif en Colombie-Britannique;
  • Une étude suggère que le gel des taxes foncières par les maires aurait privé les villes de 3,4 milliards de dollars en dix ans;
  • La STM prévoit la construction de 8 000 nouveaux logements au-dessus ou à proximité de ses stations de métro pour diversifier ses revenus. 
  • Une recrudescence de fraudes par hypertrucage (deepfake) ciblant les aînés sur Facebook, utilisant l'image de personnalités comme Mark Carney, soulève des questions sur la responsabilité de Meta;
  • P.K. Subban a complété son engagement de 10 millions de dollars envers l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Vous aimerez aussi

«On ne construit pas des immeubles, on construit des quartiers»
Lagacé le matin
«On ne construit pas des immeubles, on construit des quartiers»
0:00
7:15
Coup marketing chez Lafleur: une téléréalité pour trouver la nouvelle Lucie
Lagacé le matin
Coup marketing chez Lafleur: une téléréalité pour trouver la nouvelle Lucie
0:00
3:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«L'époque est ainsi faite que la nuance nous a quittés» -Éric Dupond-Moretti
Rattrapage
L'ex-ministre français présente son one man show
«L'époque est ainsi faite que la nuance nous a quittés» -Éric Dupond-Moretti
«On ne construit pas des immeubles, on construit des quartiers»
Rattrapage
Logements au-dessus des stations de métro
«On ne construit pas des immeubles, on construit des quartiers»
Luc Ferrandez relativise «les gens de droite qui écrivent des affaires de marde»
Rattrapage
Le monde du Web contre la vie concrète
Luc Ferrandez relativise «les gens de droite qui écrivent des affaires de marde»
Coup marketing chez Lafleur: une téléréalité pour trouver la nouvelle Lucie
Rattrapage
Prélude d'une nouvelle campagne
Coup marketing chez Lafleur: une téléréalité pour trouver la nouvelle Lucie
Les Trois Accords: «Un groupe sur scène aussi heureux qu'à sa première tournée»
Rattrapage
Spectacle au MTELUS
Les Trois Accords: «Un groupe sur scène aussi heureux qu'à sa première tournée»
«La Chine regarde les choses faire et en profite énormément»
Rattrapage
Menaces nucléaires et guerres commerciales
«La Chine regarde les choses faire et en profite énormément»
Lancement du DSN: «Ça va bien, mais on reste prudents»
Rattrapage
Le système de santé retient son souffle
Lancement du DSN: «Ça va bien, mais on reste prudents»
«L'appareil fédéral semble vivre dans une bulle déconnectée» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Dépenses de Financement agricole Canada
«L'appareil fédéral semble vivre dans une bulle déconnectée» -Dimitri Soudas
Canadiens-Sabres: «Ça fait deux volées, en bon Québécois» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deux solides victoires
Canadiens-Sabres: «Ça fait deux volées, en bon Québécois» -Martin McGuire
«Ce que les gens ont besoin, c'est de l'espoir, de l'oxygène, des solutions»
Rattrapage
Taxe sur la fortune et grossiste public
«Ce que les gens ont besoin, c'est de l'espoir, de l'oxygène, des solutions»
Épiceries publiques: «C'est une fausse bonne idée», selon Marie-Eve Fournier
Rattrapage
Proposition de Québec solidaire
Épiceries publiques: «C'est une fausse bonne idée», selon Marie-Eve Fournier
«QS veut dépenser sans compter, mais ne parle jamais de création de richesse»
Rattrapage
Lendemain de congrès pour Québec solidaire
«QS veut dépenser sans compter, mais ne parle jamais de création de richesse»
Un logo du Parti libéral du Québec sème les critiques chez les partisans du CH
Rattrapage
«Ça n’a pas passé»
Un logo du Parti libéral du Québec sème les critiques chez les partisans du CH
Début de l’Eurovision sous fond de contestations
Rattrapage
Quels sont les pays favoris pour l’emporter?
Début de l’Eurovision sous fond de contestations
Spécial «Génial» | L'énigme du lundi 11 mai
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Génial» | L'énigme du lundi 11 mai