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Lendemain de congrès pour Québec solidaire

«QS veut dépenser sans compter, mais ne parle jamais de création de richesse»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mai 2026 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«QS veut dépenser sans compter, mais ne parle jamais de création de richesse»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Jonathan Trudeau dresse le bilan du congrès de Québec solidaire, marqué par des propositions audacieuses comme le gel des loyers et la taxe sur les actifs de plus de 25 millions $.

Il souligne que même si le parti se revendique d'un «pragmatisme idéaliste», il souffre d'une absence criante de vision sur la création de richesse et la productivité, à son avis. 

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, lundi à Lagacé le matin

«Québec solidaire veut dépenser sans compter, mais ne nous parle jamais de création de richesse. On dirait que c’est un terme qui est un peu abstrait pour eux.»

Jonathan Trudeau

Autre sujet abordé: 

  • Le Parti libéral du Québec tente une manœuvre de diversion après ses déboires éthiques.

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