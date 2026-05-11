Lendemain de congrès pour Québec solidaire

Jonathan Trudeau dresse le bilan du congrès de Québec solidaire, marqué par des propositions audacieuses comme le gel des loyers et la taxe sur les actifs de plus de 25 millions $.
Il souligne que même si le parti se revendique d'un «pragmatisme idéaliste», il souffre d'une absence criante de vision sur la création de richesse et la productivité, à son avis.
Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, lundi à Lagacé le matin.
«Québec solidaire veut dépenser sans compter, mais ne nous parle jamais de création de richesse. On dirait que c’est un terme qui est un peu abstrait pour eux.»
Autre sujet abordé:
- Le Parti libéral du Québec tente une manœuvre de diversion après ses déboires éthiques.