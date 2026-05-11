Lendemain de congrès pour Québec solidaire

Jonathan Trudeau dresse le bilan du congrès de Québec solidaire, marqué par des propositions audacieuses comme le gel des loyers et la taxe sur les actifs de plus de 25 millions $.

Il souligne que même si le parti se revendique d'un «pragmatisme idéaliste», il souffre d'une absence criante de vision sur la création de richesse et la productivité, à son avis.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, lundi à Lagacé le matin.