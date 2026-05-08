Léthargie offensive du premier trio

Après une défaite au match no. 1 de la deuxième ronde, les Canadiens de Montréal tentent de niveler la série vendredi soir face aux Sabres de Buffalo.

Est-ce que le premier trio, et particulièrement Cole Caufield, sortira de sa léthargie offensive?

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.

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