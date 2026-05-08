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Léthargie offensive du premier trio

Les Canadiens veulent rebondir à Buffalo: l'heure du réveil pour Caufield?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens veulent rebondir à Buffalo: l'heure du réveil pour Caufield?
Après une défaite au match no. 1 de la deuxième ronde, les Canadiens de Montréal tentent de niveler la série vendredi soir face aux Sabres de Buffalo. / Noah K. Murray / The Associated Press

Après une défaite au match no. 1 de la deuxième ronde, les Canadiens de Montréal tentent de niveler la série vendredi soir face aux Sabres de Buffalo. 

Est-ce que le premier trio, et particulièrement Cole Caufield, sortira de sa léthargie offensive?

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • Le Canadien Alphonso Davies s'est blessé aux ischio-jambiers, ce qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde qui débute dans seulement 35 jours.
  • La Victoire de Montréal à un gain de la grande finale de la LPHF.

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