«Ça n’a pas passé»

Le Parti libéral du Québec a publié son logo bleu-blanc-rouge «des Canadiens», ce qui n’a pas particulièrement réjoui les amateurs de hockey de la sphère montréalaise.

Pourtant, les chefs de tous les partis politiques n’ont pas caché leur intérêt pour les séries éliminatoires en affichant leurs couleurs à l’effigie du Tricolore.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, expliquer les dessous de cette controverse, lundi, à Lagacé le matin.