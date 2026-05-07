Prix de la meilleure baguette à Montréal

À 30 ans, Jordan Dicorpo est président des boulangeries L'amour du pain, lui qui a quitté la finance pour vendre ses produits.

Il parle de son parcours, qui a même mené son équipe et lui à se voir attribuer la mention de la meilleure baguette de Montréal et du deuxième meilleur croissant de la métropole.

Quel est le secret du jeune entrepreneur derrière le succès de ses produits?

Le fait qu'il soit un Québécois à la tête d'une boulangerie est-il un défi?

Prévoit-il ouvrir d'autres boulangeries à Montréal ou au Québec prochainement?

Écouez Jordan Dicorpo, président de la boulangerie L’amour du pain, parler de sa passion de l'entrepreneuriat, jeudi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.