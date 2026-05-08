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Les humeurs de Fred

Irritants administratifs, l'effet des séries et «Legault à la ferme»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 09:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Irritants administratifs, l'effet des séries et «Legault à la ferme»
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

Pour ses humeurs du vendredi, Frédéric Labelle fustige d'abord les irritants administratifs, dénonçant la redondance du recensement et l'absurdité des heures d'ouverture du site de Revenu Canada.

Il souligne toutefois l'impact salvateur des séries éliminatoires du Canadien, qui semble apaiser le cynisme ambiant et modifier les habitudes des citoyens: les urgences se vident et la consommation d'eau chute drastiquement durant les matchs.

Enfin, il s'amuse du retour de François Legault sur les réseaux sociaux, notant qu'un contrat de 115 000 $ a été octroyé pour gérer l'image «small talk» du premier ministre dans son comté.

Écoutez les humeurs du chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, vendredi au micro de Patrick Lagacé.  

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