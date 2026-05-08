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Le bac à nouvelles

Les enfants... bien plus similaires aux politiciens qu'on pourrait le croire!

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 09:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les enfants... bien plus similaires aux politiciens qu'on pourrait le croire!
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

Après une semaine d'absence, Étienne Marcoux est de retour pour présenter son hebdomadaire Bac à nouvelles.

Cette semaine, le chroniqueur profite de son micro à l’émission Lagacé le matin pour raconter le tournage assez cocasse auquel il a participé pour l’émission Les petits tannants.

Écoutez Étienne Marcoux raconter les moments les plus comiques les uns que les autres de cette émission mettant en vedette des enfants devant relever différents défis. 

Selon le chroniqueur, les enfants sont bien plus similaires aux politiciens que ce que l’on pourrait croire.

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