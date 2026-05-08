Le bac à nouvelles

Après une semaine d'absence, Étienne Marcoux est de retour pour présenter son hebdomadaire Bac à nouvelles.

Cette semaine, le chroniqueur profite de son micro à l’émission Lagacé le matin pour raconter le tournage assez cocasse auquel il a participé pour l’émission Les petits tannants.

Écoutez Étienne Marcoux raconter les moments les plus comiques les uns que les autres de cette émission mettant en vedette des enfants devant relever différents défis.

Selon le chroniqueur, les enfants sont bien plus similaires aux politiciens que ce que l’on pourrait croire.