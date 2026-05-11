Deux solides victoires

Ce sont «deux volées» qu’ont envoyées les Canadiens aux Sabres lors de ses deux dernières victoires dans la série, estime Martin McGuire.

Le descripteur de matchs observe par ailleurs l’évolution impressionnante du défenseur Lane Hutson, des séries éliminatoires de l’an passé à aujourd’hui.

Il souligne son mélange de talent, d'intelligence, de sens de l'anticipation, sa fougue et son caractère, qui font de lui un joueur clé pour Montréal.

Écoutez Martin McGuire, descripteur de matchs des Canadiens de Cogeco Média, analyser la suite de la série contre les Sabres, à Lagacé le matin.