Deux solides victoires

Ce sont «deux volées» qu’ont envoyées les Canadiens aux Sabres lors de ses deux dernières victoires dans la série, estime Martin McGuire.
Le descripteur de matchs observe par ailleurs l’évolution impressionnante du défenseur Lane Hutson, des séries éliminatoires de l’an passé à aujourd’hui.
Il souligne son mélange de talent, d'intelligence, de sens de l'anticipation, sa fougue et son caractère, qui font de lui un joueur clé pour Montréal.
Écoutez Martin McGuire, descripteur de matchs des Canadiens de Cogeco Média, analyser la suite de la série contre les Sabres, à Lagacé le matin.
«On comprend pas trop, dans la Ligue nationale, à la grosseur qu'il a, puis comment il joue, qu'il ne se fait pas ramasser... Bien, Lane Hutson, il a développé ces petits trucs et il m'avait dit avant que la série commence, qu'il avait pogné quelque chose contre Washington. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il s'était fait frapper, puis il n'avait pas beaucoup d'espace ni beaucoup de temps. Mais c'est un intelligent, c'est un très bon joueur. Ça progresse dans son cerveau.»