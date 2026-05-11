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Victoire convaincante de 6 à 2 pour le CH

«Une belle histoire est en train de s’écrire entre les partisans et Jakub Dobes»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mai 2026 05:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Une belle histoire est en train de s’écrire entre les partisans et Jakub Dobes»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens l’ont emporté par la marque de 6 à 2 dans une victoire convaincante face aux Sabres de Buffalo, dimanche, à Montréal.

Non seulement Alex Newhook se révèle comme un joueur clé dans la formation du Tricolore, explique le chroniqueur Jean-Michel Bourque, mais Cole Caufield arrive lui aussi de plus en plus à s’imposer après une petite disette, tandis que Jakub Dobes confirme sa présence solide devant le filet.

Ce dernier semble d’ailleurs avoir un malin plaisir à accompagner les partisans dans des gains comme ceux de dimanche, le sourire aux lèvres tant durant le match qu’après celui-ci.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la victoire du CH, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.

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