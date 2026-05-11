Taxe sur la fortune et grossiste public

Dans la foulée du congrès de Québec solidaire, Ruba Ghazal et François Lambert s'opposent sur les solutions proposées par le parti pour contrer le coût de la vie.

La co-porte-parole de Québec solidaire défend l'idée d'un «grossiste public» pour faire baisser les prix en épicerie et justifie l'imposition des patrimoines de plus de 25 millions $, estimant que cela rapporterait 5 milliards $ par an.

Au micro de Patrick Lagacé, les deux protagonistes exposent leurs visions diamétralement opposées de la richesse, de l'entrepreneuriat et de la gestion de l'État.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, défendre les idées de son parti, lundi à Lagacé le matin.