Réformes structurelles nécessaires?

Alors que le nouvel hôpital de Vaudreuil sort de terre, une ombre plane sur son futur fonctionnement: le manque criant d'effectifs médicaux.

Luc Ferrandez souligne l'absence de solution viable à court terme, malgré l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine au Québec.

Cet effort reste toutefois insuffisant pour compenser le départ massif à la retraite de plus de 1 000 médecins annuellement, laissant un déficit persistant de 2 000 praticiens au sein de la province.

Comment remedier à cette crise?

Écoutez le billet de Luc Ferrandez vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.