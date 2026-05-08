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Réformes structurelles nécessaires?

Hôpital de Vaudreuil: un manque criant de médecins menace son ouverture

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Hôpital de Vaudreuil: un manque criant de médecins menace son ouverture
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors que le nouvel hôpital de Vaudreuil sort de terre, une ombre plane sur son futur fonctionnement: le manque criant d'effectifs médicaux.

Luc Ferrandez souligne l'absence de solution viable à court terme, malgré l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine au Québec.

Cet effort reste toutefois insuffisant pour compenser le départ massif à la retraite de plus de 1 000 médecins annuellement, laissant un déficit persistant de 2 000 praticiens au sein de la province.

Comment remedier à cette crise?

Écoutez le billet de Luc Ferrandez vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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