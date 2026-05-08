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Première mondiale

La science redonne l'espoir de la fertilité aux survivants de cancers

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 09:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
La science redonne l'espoir de la fertilité aux survivants de cancers
Martin Carli / Cogeco Média

Martin Carli présente une percée médicale majeure: la première transplantation réussie de tissu testiculaire chez un homme dont la fertilité avait été détruite par une chimiothérapie durant l'enfance.

En congelant des tissus prépubères en 2008 et en les réimplantant près de 20 ans plus tard, des chercheurs belges ont permis au patient de produire des spermatozoïdes normaux.

Cette découverte offre un espoir immense aux survivants de cancers pédiatriques. 

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli expliquer le tout, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé: 

  • Lever les bras au ciel pour célébrer un exploit n'est pas un geste acquis, mais un comportement inné ancré dans notre ADN... 

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