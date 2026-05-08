Période difficile pour l'industrie gastronomique

Alors que les étoiles Michelin «pleuvent» sur le Québec, de nombreux clients sourcillent devant le prix croissant de leur assiette...

Alexandre Leblond explique que les coûts fixes, tels que les taxes municipales astronomiques et les loyers, pèsent lourd sur les restaurateurs.

Écoutez-le brosser le portrait de la situation, vendredi, lors de sa chronique financière à Lagacé le matin.