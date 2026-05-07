Aux États-Unis, un panel de juges fédéraux a dit que les plus récents tarifs de Donald Trump de 10 %, ceux qu'il a annoncés après qu'il ait appris que la Cour suprême des États-Unis lui avait souligné que ses précédents tarifs étaient illégaux, le sont tout autant.

Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse en politique américaine Valérie Beaudoin en compagnie de Philippe Cantin.

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