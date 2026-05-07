Aux États-Unis, un panel de juges fédéraux a dit que les plus récents tarifs de Donald Trump de 10 %, ceux qu'il a annoncés après qu'il ait appris que la Cour suprême des États-Unis lui avait souligné que ses précédents tarifs étaient illégaux, le sont tout autant.
Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse en politique américaine Valérie Beaudoin en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les juges déclarent une fois encore que les tarifs de Donald Trump sont illégaux;
- Tout le monde est en attente d’une réponse de l’Iran concernant une proposition américaine sur le nucléaire;
- De nouveaux développements dans l’affaire Jeffrey Epstein;
- Howard Lutnick a été sur la fameuse île de Jeffrey Epstein;
- Kash Patel, le directeur du FBI, est critiqué pour son comportement et ses liens avec l’alcool, selon un article de Sarah Fitzpatrick dans The Atlantic.