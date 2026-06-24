Propos du négociateur en chef du pays

Le protocole d'accord avec les États-Unis est une déclaration de défaite de l'Amérique, selon l'Iran.

C'est ce qu'a affirmé mercredi le négociateur en chef du pays, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui soutient que le règlement est le fruit de la résistance et de la détermination iranienne.

Il a ajouté que la sécurité au Moyen-Orient doit désormais être assurée par les pays de la région. Ces déclarations surviennent alors que le secrétaire d'État américain Marco Rubio entame une tournée éclair dans la région.

Il doit s'entretenir aujourd'hui avec les autorités des Émirats arabes Unis. Il se rendra ensuite au Koweït et à Bahreïn, des pays du Golfe grandement affectés par le conflit impliquant Iran.