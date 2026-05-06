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1er match de la série Canadiens-Sabres

«L’équipe qui fera le plus d’erreurs va probablement se mettre en difficulté»

par FM93

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Entendu dans

Le retour du 93

le 6 mai 2026 16:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Richard Courchesne
Richard Courchesne

et autres

«L’équipe qui fera le plus d’erreurs va probablement se mettre en difficulté»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sabres de Buffalo mercredi soir lors du premier affrontement de cette deuxième ronde des séries qui oppose les deux équipes.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, mettre la table pour cette rencontre au micro de Richard Courchesne et Pascale Picard.

«Les Sabres ont un bon équilibre attaque/défense. Devant le filet, l’avantage est un peu aux Canadiens. Ça va être intéressant de voir comment les entraîneurs vont mettre la main là-dedans. L’équipe qui fera le plus d’erreurs va probablement se mettre en difficulté et perdre des matchs. Parce que tu ne peux pas exposer tes gardiens tout le temps, tout le temps. Tu sais, le Canadien a fait ça pour le septième match seulement, parce qu’après ça, ils ont été quand même assez solides défensivement.»

Martin McGuire

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