Deuxième tour des séries

Direction Buffalo pour les Canadiens dès mercredi pour le premier affrontement de la série de deuxième tour.

Les Sabres ont terminé au sommet de la division atlantique avec une fiche de 50-23-9. La jeune formation de l'État de New York a disposé des Bruis de Boston en six matchs au premier tour.

Quelle équipe est favorite dans cet affrontement?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, discuter du premier affrontement contre les sabres, mercredi, à La commission.