 Aller au contenu
Deuxième tour des séries

Canadiens vs Sabres: C'est enfin le jour J

par 98.5

0:00
8:48

Entendu dans

La commission

le 6 mai 2026 13:52

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Canadiens vs Sabres: C'est enfin le jour J
Martin McGuire / Cogeco Média

Direction Buffalo pour les Canadiens dès mercredi pour le premier affrontement de la série de deuxième tour.

Les Sabres ont terminé au sommet de la division atlantique avec une fiche de 50-23-9. La jeune formation de l'État de New York a disposé des Bruis de Boston en six matchs au premier tour.

Quelle équipe est favorite dans cet affrontement?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, discuter du premier affrontement contre les sabres, mercredi, à La commission.

Vous aimerez aussi

«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
Les amateurs de sports
«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
0:00
11:08
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
Les amateurs de sports
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
0:00
12:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Airbus obtient le plus gros contrat de son histoire
Rattrapage
Bonne nouvelle du jour
Airbus obtient le plus gros contrat de son histoire
Le restaurant Double's devient...Dobes!
Rattrapage
Coup marketing pour les séries
Le restaurant Double's devient...Dobes!
Le Guide Michelin a dévoilé ses gagnants 2026!
Rattrapage
Haute gastronomie
Le Guide Michelin a dévoilé ses gagnants 2026!
Des «maisons mobiles 4.0» pour faciliter l’accès à la propriété
Rattrapage
Modèle rentable?
Des «maisons mobiles 4.0» pour faciliter l’accès à la propriété
«Je dirais qu'on peut s'en sortir avec environ 50 % de rabais»
Rattrapage
Nouveau magasin Liquitation Marie à Granby
«Je dirais qu'on peut s'en sortir avec environ 50 % de rabais»
Trump inapte à gouverner selon plusieurs Américains
Rattrapage
Sondage commandé par le Washington Post
Trump inapte à gouverner selon plusieurs Américains
Débat sur l'avenue du Parc: piste cyclable ou statu quo?
Rattrapage
Après un accident mortel
Débat sur l'avenue du Parc: piste cyclable ou statu quo?
Journée du steamé: «Ça me rend tellement heureux que les gens célèbrent ça»
Rattrapage
Hot-dog montréalais
Journée du steamé: «Ça me rend tellement heureux que les gens célèbrent ça»
«C'est la pire crise énergétique de l'histoire» -Yvan Cliche
Rattrapage
Vers l'essence à 2,50 $ le litre?
«C'est la pire crise énergétique de l'histoire» -Yvan Cliche
Clause dérogatoire: «On veut renouveler ce bouclier pour les lois québécoises»
Rattrapage
Projet de loi à cet effet
Clause dérogatoire: «On veut renouveler ce bouclier pour les lois québécoises»
Santé et technologie: le PLQ craint pour la sécurité des patients
Rattrapage
Dossier santé numérique
Santé et technologie: le PLQ craint pour la sécurité des patients
Discours inaugural de Fréchette: «Je ne suis pas content!»
Rattrapage
Discussion d’ouverture
Discours inaugural de Fréchette: «Je ne suis pas content!»
Renzo Sandwich a retiré la saveur «Buffalo» de son menu
Rattrapage
À l'approche du match Canadiens-Sabres
Renzo Sandwich a retiré la saveur «Buffalo» de son menu
«L'enjeu principal, c'est la sous-traitance» -Frédéric Savard
Rattrapage
Grève imminente chez Hydro-Québec
«L'enjeu principal, c'est la sous-traitance» -Frédéric Savard