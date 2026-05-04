 Aller au contenu
Aide fédérale de 1,5 milliard $

Guerre commerciale: Ottawa soutient les PME face aux tarifs américains

par 98.5

0:00
5:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mai 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Guerre commerciale: Ottawa soutient les PME face aux tarifs américains
La ministre de l'Industrie et ministre responsable du Développement économique du Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly, prend la parole lors d'une annonce aux Ateliers Beau Roc à Vars, en Ontario, le lundi 4 mai 2026. / Spencer Colby/ La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral annonce une aide de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les secteurs du cuivre, de l'acier et de l'aluminium, durement touchés par les tarifs douaniers imposés par Washington.

Jean Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada, accueille favorablement cette injection de fonds qui offre une bouffée d'oxygène aux PME de transformation incapables de refiler la facture à leurs clients américains.

Bien que le marché américain montre une certaine résilience, un choc d'approvisionnement se dessine pour l'été.

L'escalade des prix pourrait forcer les entreprises américaines à faire pression sur leur gouvernement pour assouplir ces mesures.

Écoutez Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l'aluminium du Canada, en discuter au micro de Philippe Cantin, lundi. 

Vous aimerez aussi

Le fédéral va-t-il envoyer le chèque «sans conditions»?
Le Québec maintenant
Le fédéral va-t-il envoyer le chèque «sans conditions»?
0:00
7:50
Mark Carney en Arménie: «Ça envoie un message aux Américains aussi»
Lagacé le matin
Mark Carney en Arménie: «Ça envoie un message aux Américains aussi»
0:00
7:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Met Gala à New York: la commandite de Jeff Bezos sème la controverse
Rattrapage
Don de 10 millions de dollars
Met Gala à New York: la commandite de Jeff Bezos sème la controverse
Jean-Michel Dufaux croit qu'«on va gagner ce soir»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
6e match Canadiens-Lightning
Jean-Michel Dufaux croit qu'«on va gagner ce soir»
«Vous avez le sentiment de retrouver vos amies» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Le Diable s'habille en Prada 2
«Vous avez le sentiment de retrouver vos amies» -Catherine Beauchamp
«Madame Fréchette est peut être en train de faire virer le vent»
Rattrapage
Députés de la CAQ réunis à Rivière-du-Loup
«Madame Fréchette est peut être en train de faire virer le vent»
«Le Québec en entier est bleu, blanc, rouge», -Daphnée Malboeuf
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une statistique pourrait embêter les Canadiens
«Le Québec en entier est bleu, blanc, rouge», -Daphnée Malboeuf
Le prix du transport en commun : un frein pour plusieurs usagés?
Rattrapage
La passe mensuelle de la STM sera de 110$
Le prix du transport en commun : un frein pour plusieurs usagés?
«J'ai fait une quinzaine de coupes Stanley», dit Jean-Charles Sabattier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Descrpiteur français du CH devenu viral au Québec
«J'ai fait une quinzaine de coupes Stanley», dit Jean-Charles Sabattier
The Black Keys: «Un groupe qui sent la poussière de garage et la bière tiède»
Rattrapage
Les nouveaux albums de la semaine
The Black Keys: «Un groupe qui sent la poussière de garage et la bière tiède»
«Les policiers n'arrivent pas en se fiant à une boule de cristal»
Rattrapage
Manifestation et foule pour voir les Canadiens
«Les policiers n'arrivent pas en se fiant à une boule de cristal»
Les rabais en épicerie et la journée du steamé
Rattrapage
Épicerie
Les rabais en épicerie et la journée du steamé
Le Mexique a une meilleure approche que le Canada? Pas sûr...
Rattrapage
Relations avec Donald Trump
Le Mexique a une meilleure approche que le Canada? Pas sûr...
Jeffrey Epstein aurait laissé une lettre de suicide
Rattrapage
Affaire Epstein
Jeffrey Epstein aurait laissé une lettre de suicide
«Comment ce visa a-t-il pu être approuvé?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Visa à un proche des Gardiens de la révolution
«Comment ce visa a-t-il pu être approuvé?» -Dimitri Soudas
«Il y aura un test de réalité pour Christine Fréchette à la reprise des travaux»
Rattrapage
Actualité politique avec métaphores sportives
«Il y aura un test de réalité pour Christine Fréchette à la reprise des travaux»