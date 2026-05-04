Aide fédérale de 1,5 milliard $

Le gouvernement fédéral annonce une aide de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les secteurs du cuivre, de l'acier et de l'aluminium, durement touchés par les tarifs douaniers imposés par Washington.

Jean Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada, accueille favorablement cette injection de fonds qui offre une bouffée d'oxygène aux PME de transformation incapables de refiler la facture à leurs clients américains.

Bien que le marché américain montre une certaine résilience, un choc d'approvisionnement se dessine pour l'été.

L'escalade des prix pourrait forcer les entreprises américaines à faire pression sur leur gouvernement pour assouplir ces mesures.

Écoutez Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l'aluminium du Canada, en discuter au micro de Philippe Cantin, lundi.