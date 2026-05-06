Projet de loi à cet effet

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a déposé un projet de loi pour renouveler le recours à la clause dérogatoire pour protéger la langue française et la laïcité.
Écoutez le ministre caquiste en discuter mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C’est un bouclier, la clause de souveraineté, qui permet de protéger les lois québécoises, puis c’est dans notre coffre à outils. Certainement, vous ne devriez pas l’utiliser, mais c’est dans la charte. Puis on veut le faire pour protéger notre langue française. On veut renouveler cette protection-là, ce bouclier-là, pour cinq ans, jusqu’au moins en 2031.»
Le ministre explique ensuite l'importance, selon lui, d'agir dès maintenant à ce sujet.