Discussion d’ouverture

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a prononcé son discours d’ouverture mardi lors jour de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec.
Écoutez Luc Ferrandez critiquer la prise de parole de la cheffe caquiste et son affirmation selon laquelle la CAQ a connu un nouveau souffle, mercredi, à l’émission La commission.
«Je ne suis pas content! Elle n’a pas besoin de cette espèce de ton là qui n’est pas le sien. Parle normalement, puis dis-nous que tu fais les mêmes projets qui étaient prévus par Legault. Ce sont les mêmes projets. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, mais elle a décidé de mettre dans ses cinq priorités le troisième lien à l’est. Ça prend des années pour faire un appel d’offres pour un troisième lien. Ne nous fais pas croire que tu vas le faire en cinq semaines.»