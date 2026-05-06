Discussion d’ouverture

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a prononcé son discours d’ouverture mardi lors jour de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec.

Écoutez Luc Ferrandez critiquer la prise de parole de la cheffe caquiste et son affirmation selon laquelle la CAQ a connu un nouveau souffle, mercredi, à l’émission La commission.