De nombreux Américains estiment que Donald Trump est inapte à exercer la présidence, selon un récent sondage commandé par le Washington Post, ABC News et Ipsos.
Selon les résultats, 59 % des répondants jugent qu’il ne possède pas la vivacité d’esprit nécessaire pour diriger le pays, tandis que 55 % estiment qu’il n’est pas en assez bonne santé physique pour occuper ses fonctions.
Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, en discuter mercredi, lors de sa chronique américaine au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça fait plusieurs semaines qu’on voit des sondages qui pointent dans cette direction. Évidemment, Trump ne doit pas aimer regarder ces données-là parce qu'en 2024, il avait fait campagne contre Joe Biden en disant justement qu’il n’avait plus les facultés pour gouverner le pays. Mais là, ça rattrape Trump, qui sera quand même le plus vieux président élu de l’histoire des États-Unis quand il va finir son mandat en 2028, et il va avoir 80 ans bientôt, je pense.»
Autres sujets abordés:
- Marco Rubio adversaire de JD Vance pour la prochaine présidentielle?
- Trump s’en prend encooore au pape