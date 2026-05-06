De nombreux Américains estiment que Donald Trump est inapte à exercer la présidence, selon un récent sondage commandé par le Washington Post, ABC News et Ipsos.

Selon les résultats, 59 % des répondants jugent qu’il ne possède pas la vivacité d’esprit nécessaire pour diriger le pays, tandis que 55 % estiment qu’il n’est pas en assez bonne santé physique pour occuper ses fonctions.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, en discuter mercredi, lors de sa chronique américaine au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.