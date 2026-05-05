À l'approche du match Canadiens-Sabres

La sandwicherie Renzo Sandwich a retiré la saveur «buffalo» de son menu, en soutien aux Canadiens de Montréal, qui affronteront les Sabres de Buffalo lors de la deuxième ronde des séries éliminatoires dès mercredi soir.

Écoutez la bonne nouvelle du jour des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à l'émission La commission.

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