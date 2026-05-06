Modèle rentable?

Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, propose d’accélérer la création de nouveaux quartiers destinés aux premiers acheteurs, composés de «maisons mobiles 4.0», pour répondre à la pénurie de logements abordables et faciliter l’accès à la propriété.

Selon le ministre, ces propriétés devraient être offertes à un prix de vente n’excédant pas 350 000 $.

Écoutez Frédéric Verreault, vice-président des affaires corporatives chez Chantiers de Chibougamau, discuter de cette annonce à La commission.