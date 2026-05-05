Grève imminente chez Hydro-Québec

La semaine prochaine, les 9000 employés des syndicats des technologues et des employés de métiers chez Hydro-Québec feront la grève du temps supplémentaire.
Écoutez Frédéric Savard, président du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«L'enjeu principal présentement, c'est la sous-traitance. Ça va augmenter au niveau d'Hydro-Québec, surtout avec les annonces du plan 2035. On parle surtout de remplacement d'équipement, que ça soit au niveau du parc de production ou de disjoncteurs, au niveau des postes électriques, au niveau des mécaniciens, des véhicules électriques, de nos monteurs, c'est sûr que je ne les énumérerais pas tous, mais beaucoup d'heures présentement, en lien avec le plan 2035, qui sont donnés à l'externe.»