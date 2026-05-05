Grève imminente chez Hydro-Québec

La semaine prochaine, les 9000 employés des syndicats des technologues et des employés de métiers chez Hydro-Québec feront la grève du temps supplémentaire.

Écoutez Frédéric Savard, président du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.