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Nouveau magasin Liquitation Marie à Granby

«Je dirais qu'on peut s'en sortir avec environ 50 % de rabais»

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Entendu dans

La commission

le 6 mai 2026 14:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je dirais qu'on peut s'en sortir avec environ 50 % de rabais»
La police a envoyé des effectifs à l'ouverture du tout nouveau magasin de la chaîne Liquitation Marie à Granby, mercredi, craignant la cohue dans le magasin qui vend de la nourriture à très faible prix. / Thebigland45 / Adobe Stock

La police a envoyé des effectifs à l’ouverture du tout nouveau magasin de la chaîne Liquidation Marie à Granby, mercredi, craignant la cohue dans le magasin.

La situation témoigne de la popularité de cette chaîne de magasins, qui vend notamment des produits dont la date de péremption est à échéance proche, ce qui permet de réduire les prix.

Écoutez Marie-Eve Breton, propriétaire des succursales Liquidation Marie, discuter de son entreprise à grand succès, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Les économies du consommateur sont difficiles à quantifier, parce que tout dépend de ce qu’on met dans notre panier d’épicerie. Mais certainement, j’ai envie de dire qu’on peut s’en sortir avec 50 %, facile. Par contre, c’est pas cher, mais il reste moins de dates. Donc, le consommateur a un choix à faire.»

Marie-Eve Breton

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