Nouveau magasin Liquitation Marie à Granby

La police a envoyé des effectifs à l’ouverture du tout nouveau magasin de la chaîne Liquidation Marie à Granby, mercredi, craignant la cohue dans le magasin.

La situation témoigne de la popularité de cette chaîne de magasins, qui vend notamment des produits dont la date de péremption est à échéance proche, ce qui permet de réduire les prix.

Écoutez Marie-Eve Breton, propriétaire des succursales Liquidation Marie, discuter de son entreprise à grand succès, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.