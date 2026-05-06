Nouveau magasin Liquitation Marie à Granby

La police a envoyé des effectifs à l’ouverture du tout nouveau magasin de la chaîne Liquidation Marie à Granby, mercredi, craignant la cohue dans le magasin.
La situation témoigne de la popularité de cette chaîne de magasins, qui vend notamment des produits dont la date de péremption est à échéance proche, ce qui permet de réduire les prix.
Écoutez Marie-Eve Breton, propriétaire des succursales Liquidation Marie, discuter de son entreprise à grand succès, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les économies du consommateur sont difficiles à quantifier, parce que tout dépend de ce qu’on met dans notre panier d’épicerie. Mais certainement, j’ai envie de dire qu’on peut s’en sortir avec 50 %, facile. Par contre, c’est pas cher, mais il reste moins de dates. Donc, le consommateur a un choix à faire.»