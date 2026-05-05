Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, se déplace depuis quelques jours un peu partout à travers le Canada, notamment pour présenter son nouvel ouvrage Destination autonomie, dans lequel il expose plusieurs de ses idées.

Écoutez Éric Duhaime discuter de son ouvrage et de sa vision en tant que chef conservateur, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.