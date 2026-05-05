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Ouvrage Destination autonomie

«On est dans un fédéralisme toxique» -Éric Duhaime

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Entendu dans

La commission

le 5 mai 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On est dans un fédéralisme toxique» -Éric Duhaime
Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, se déplace depuis quelques jours un peu partout à travers le Canada, notamment pour présenter son nouvel ouvrage Destination autonomie, dans lequel il expose plusieurs de ses idées.

Écoutez Éric Duhaime discuter de son ouvrage et de sa vision en tant que chef conservateur, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On a un fédéralisme toxique. Ils arrivent avec leurs gros sabots, puis essaient de dominer les provinces, puis ils pensent qu’ils peuvent tout décider. Et c’est ça qui, pour moi, est toxique. Puis, dans le reste du Canada, tellement de gens sont fâchés que c’est rendu qu’il y a plus de souverainistes, en pourcentage de la population, en Alberta, qu’au Québec. Ce n’est pas juste chez nous que les gens commencent à en avoir soupé de ce genre de fédéralisme-là. »

Éric Duhaime

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