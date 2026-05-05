La subvention, un simple pansement?

L'industrie québécoise de l'acier et de l'aluminium subit de plein fouet la surtaxe de 25 % imposée par Washington.

Charles Dutil, PDG de Manac, explique que ce tarif rend les exportations de semi-remorques vers leur marché naturel américain «absolument non soutenables».

Bien que l'entreprise dispose d'une usine au Missouri pour s'adapter, elle rejette les subventions fédérales comme solution permanente, les qualifiant de simples «pansements».

M. Dutil plaide plutôt pour une réplique tarifaire (le « elbow up »), soulignant que le Canada importe beaucoup plus de remorques des États-Unis qu'il n'en exporte.

Écoutez Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac, expliquer le tout mardi midi à La commission.