L'Alliance ouvrière souhaite une révolution

Le ministre du Travail, Jean Boulet, portera plainte envers l'Alliance ouvrière, qui a utilisé une fausse guillotine pour illustrer son désaccord avec ses politiques lors d'une manifestation samedi dernier.

Une nouvelle qui démarre un débat entre Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau sur le wokisme et les méthodes de certains pour exprimer leur désir de révolution.

Écoutez les nouvelles en rafales de l'animateur Luc Ferrandez et de l'animatrice Nathalie Normandeau, mardi, à l'émission La commission.