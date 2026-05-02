Trump veut retirer 5 000 soldats en Allemagne

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il retirerait environ 5 000 soldats américains déployés en Allemagne, à la suite des propos du chancelier, selon lesquels les États-Unis se font humilier en Iran.
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter lors de sa chronique samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Le message de plus en plus entendu et compris dans les chancelleries autour du monde, c'est que Trump et les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable sur le long terme.»