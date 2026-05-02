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Trump veut retirer 5 000 soldats en Allemagne

«Le message entendu, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 2 mai 2026 08:23

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le message entendu, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables»
Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il retirerait environ 5 000 soldats américains déployés en Allemagne, à la suite des propos du chancelier, selon lesquels les États-Unis se font humilier en Iran. / Matt Rourke / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il retirerait environ 5 000 soldats américains déployés en Allemagne, à la suite des propos du chancelier, selon lesquels les États-Unis se font humilier en Iran.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter lors de sa chronique samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Le message de plus en plus entendu et compris dans les chancelleries autour du monde, c'est que Trump et les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable sur le long terme.»

Guillaume Lavoie

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