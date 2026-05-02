Trump veut retirer 5 000 soldats en Allemagne

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il retirerait environ 5 000 soldats américains déployés en Allemagne, à la suite des propos du chancelier, selon lesquels les États-Unis se font humilier en Iran.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter lors de sa chronique samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.