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Record de demi-marathon

Robot Chinois : «Ils reproduisent l'humain, mais en meilleur!» -François Charron

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Entendu dans

Radio textos

le 21 avril 2026 12:10

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Robot Chinois : «Ils reproduisent l'humain, mais en meilleur!» -François Charron
Le robot franchit la ligne d'arrivée du demi marathon en périphérie de Pékin, le dimanche 19 avril 2026. / (AP Photo/Andy Wong)

Un robot chinois a récemment battu le record humain (57min20) du demi-marathon, parcourant 21 km en 50 minutes 26 secondes, illustrant la rapidité des avancées en robotique et intelligence artificielle.

Calquées de l'humain, ces machines sont des copies conformes des meilleurs athlètes.

Écoutez le chroniqueur François Charron à ce sujet, mardi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets abordés:

  • Les risques liés à l’IA;
  • La concentration du pouvoir technologique dans la Silicon Valley;
  • L’urgence d’un encadrement politique, pour protéger la démocratie et les infrastructures critiques.

«On va vraiment avoir des robots qui vont avoir un corps semblable à nous et qui vont faire des actions comme nous.»

François Charron

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