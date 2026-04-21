Record de demi-marathon

Un robot chinois a récemment battu le record humain (57min20) du demi-marathon, parcourant 21 km en 50 minutes 26 secondes, illustrant la rapidité des avancées en robotique et intelligence artificielle.

Calquées de l'humain, ces machines sont des copies conformes des meilleurs athlètes.

Écoutez le chroniqueur François Charron à ce sujet, mardi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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