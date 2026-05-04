Conflit Iran-États-Unis

L’analyste Justin Massie commente le «Projet de la liberté» annoncé par Donald Trump pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

Il précise que l'armée américaine ne prévoit pas d'escorter les navires, mais plutôt de coordonner leur passage via des corridors sécurisés.

Malgré cette initiative qualifiée d'«humanitaire» par Washington, l'Iran a déjà riposté par des tirs de missiles.

Selon l'expert, Trump navigue à vue et cherche une porte de sortie à un conflit qui s'enlise, pressé par l'impopularité de la guerre et l'approche des élections de mi-mandat.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique à l’UQAM, lundi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.