Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- L'hécatombe des têtes de série se poursuit à l'Omnium Banque Nationale;
- L'Australien Alex de Minaur, 7e joueur mondial, tombe à son tour;
- Aucun joueur du Top 9 mondial n'est encore en lice, une première depuis 1991 dans un tournoi de ce calibre;
- Le Français Arthur Fils critique la surcharge du calendrier de l'ATP;
- Le changement de surface - du gazon à la surface dure - n'aide pas les joueurs;
- La situation des têtes de série féminines à Toronto est beaucoup plus rose que celles des hommes à Montréal;
- Plusieurs joueurs de l'ATP compatissent avec Félix Auger-Aliassime;
- Les Lions de Detroit offrent plus de 60 millions $ au porteur de ballon Jahmyr Gibbs, et ce, pour trois ans;
- On parle du bilan de mi-saison du FC Supra.