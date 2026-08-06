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Omnium Banque Nationale

Le Français Arthur Fils critique la surcharge du calendrier de l'ATP

par 98.5 Sports

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11:59

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 6 août 2026 21:32

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Le Français Arthur Fils critique la surcharge du calendrier de l'ATP
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • L'hécatombe des têtes de série se poursuit à l'Omnium Banque Nationale;
  • L'Australien Alex de Minaur, 7e joueur mondial, tombe à son tour;
  • Aucun joueur du Top 9 mondial n'est encore en lice, une première depuis 1991 dans un tournoi de ce calibre;
  • Le Français Arthur Fils critique la surcharge du calendrier de l'ATP;
  • Le changement de surface - du gazon à la surface dure - n'aide pas les joueurs;
  • La situation des têtes de série féminines à Toronto est beaucoup plus rose que celles des hommes à Montréal;
  • Plusieurs joueurs de l'ATP compatissent avec Félix Auger-Aliassime;
  • Les Lions de Detroit offrent plus de 60 millions $ au porteur de ballon Jahmyr Gibbs, et ce, pour trois ans;
  • On parle du bilan de mi-saison du FC Supra.

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