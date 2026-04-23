Une mère de famille innove

MamSwitch est une application innovante qui vise à simplifier la recherche de places en garderie au Québec, un véritable parcours du combattant pour de nombreux parents.

Inspirée par les sites de rencontre, la plateforme permet aux milieux familiaux et aux parents de remplir des formulaires détaillés pour créer des « matchings » basés sur des critères précis comme le secteur, l'âge de l'enfant et les horaires.

Écoutez la créatrice de cette plateforme, Flavie Alhama Decaen, en entrevue avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi, à La commission.