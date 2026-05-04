Première série remportée par Martin St-Louis

Au lendemain de la victoire des Canadiens de Montréal dans le septième match de leur série contre le Lightning de Tampa Bay, on fait de l'analyse.
Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, toujours présents à Tampa, en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'implication de Nick Suzuki selon Dany Dubé;
- Martin McGuire estime que Josh Anderson a neutralisé Hagel;
- Le descripteur croit que Martin St-Louis a remporté sa première série éliminatoire avec panache;
- Dany Dubé aime plus les chances des Canadiens contre les Sabres que face au Lightning;
- Le Tricolore va avoir l'avantage dans le filet contre Buffalo.
- La force des Canadiens, c’est l’unité. Tout le monde est ensemble pour une cause commune, selon Dany Dubé.