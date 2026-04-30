Route 138 sur la Basse-Côte-Nord

Luc Ferrandez dénonce ce qu'il qualifie de «nouveau scandale»: la construction d'un pont de 80 millions de dollars sur la rivière Gros Mécatina, en Basse-Côte-Nord, alors qu'aucune route n'y est encore reliée.

En plus d'un achalandage prévu de seulement 100 utilisateurs par jour, le chroniqueur et Nathalie Normandeau fustigent l'impact environnemental sur cette rivière à saumons «sacrée», où des piliers auraient été installés directement dans des fosses de fraie.

Ils pointent du doigt une vision de développement «à tout prix» du gouvernement Legault et s'indignent du manque de transparence entourant les documents de ce projet.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à ce projet qui sème des doutes, jeudi après-midi.