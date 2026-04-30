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Route 138 sur la Basse-Côte-Nord

Rivière Gros Mécatina: un pont de 80 millions $ menant vers nulle part?

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Entendu dans

La commission

le 30 avril 2026 13:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rivière Gros Mécatina: un pont de 80 millions $ menant vers nulle part?
La construction du nouveau pont «qui ne mène nulle part» risque de gravement endommager un habitat précieux de saumon. / aetb/ Adobe Stock

Luc Ferrandez dénonce ce qu'il qualifie de «nouveau scandale»: la construction d'un pont de 80 millions de dollars sur la rivière Gros Mécatina, en Basse-Côte-Nord, alors qu'aucune route n'y est encore reliée.

En plus d'un achalandage prévu de seulement 100 utilisateurs par jour, le chroniqueur et Nathalie Normandeau fustigent l'impact environnemental sur cette rivière à saumons «sacrée», où des piliers auraient été installés directement dans des fosses de fraie.

Ils pointent du doigt une vision de développement «à tout prix» du gouvernement Legault et s'indignent du manque de transparence entourant les documents de ce projet.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à ce projet qui sème des doutes, jeudi après-midi. 

«Comment ça se fait qu'on traite ça avec autant d'indifférence ? Comment ça se fait que du revers de la main, on banalise?»

Luc Ferrandez

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