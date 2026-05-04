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Modernisation du système de santé

Le nouveau Dossier santé numérique sera déployé vendredi

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mai 2026 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le nouveau Dossier santé numérique sera déployé vendredi
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec déploiera le projet Dossier santé numérique dans la nuit de vendredi à samedi, un projet qui desservira deux régions du Québec, soit la Mauricie-Centre-du-Québec et le nord de l'île de Montréal.

Ce projet, qui représente un investissement 402 millions de dollars étalés sur près de huit ans, a été réalisé par une compagnie américaine, Epic Systems.

L'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau soulève les inquiétudes du milieu de la santé quant à l'intégration de ce qu'elle qualifie de «révolution».

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, s'est montré prudente sur l'impact que le déploiement de Dossier santé numérique pourrait avoir sur les services de santé.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau aborder le sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Guillotine à une manifestation: le groupe Alliance Ouvrière veut répliquer;
  • La rentrée parlementaire de Christine Fréchette.

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