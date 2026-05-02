La folie des séries s'empare non seulement du Québec, mais aussi de la France, alors que l'un des joueurs vedettes des Canadiens, Alexandre Texier, est d'origine française.
Écoutez Philippe Léger en discuter lors de sa chronique européenne, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C'est vrai qu'il y a une effervescence. Mais j'amènerais une subtilité qui me semble intéressante, c'est que l'effervescence n'est pas véritablement dans Paris, mais dans certaines régions en France. Quand on sort dans certaines régions, notamment celles proches de la Suisse et toutes les Alpes françaises et la ville de Chamonix, c'est vraiment là où il y a une présence et que le hockey est un des sports principaux.»
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