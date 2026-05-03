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Guerre États-Unis-Iran

«C'est vraiment un bras de fer entre deux puissances» -Christian Dufour

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 mai 2026 11:03

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C'est vraiment un bras de fer entre deux puissances» -Christian Dufour
La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit depuis maintenant un peu plus de deux mois. / Matt Rourke / The Associated Press

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit depuis maintenant un peu plus de deux mois. Le chroniqueur Christian Dufour souhaitait profiter de sa chronique pour brosser le portrait du conflit et en rappeler les moments marquants.

Écoutez le résumé du chroniqueur, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Je crois que c’est vraiment un bras de fer entre deux puissances qui veulent à tout prix faire céder l’autre, avec des coûts énormes pour les voisins et pour l’ensemble de la planète. Qui va l’emporter? Qui va céder le premier? Parce que, moi, je ne vois pas Trump céder pour rien. Et je reviens toujours au fameux détroit d’Ormuz. C’est là que ça se joue. Parce que là, les Américains ont repris l’offensive, ce sont eux qui bloquent.»

Christian Dufour

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