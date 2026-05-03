Guerre États-Unis-Iran

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit depuis maintenant un peu plus de deux mois. Le chroniqueur Christian Dufour souhaitait profiter de sa chronique pour brosser le portrait du conflit et en rappeler les moments marquants.
Écoutez le résumé du chroniqueur, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je crois que c’est vraiment un bras de fer entre deux puissances qui veulent à tout prix faire céder l’autre, avec des coûts énormes pour les voisins et pour l’ensemble de la planète. Qui va l’emporter? Qui va céder le premier? Parce que, moi, je ne vois pas Trump céder pour rien. Et je reviens toujours au fameux détroit d’Ormuz. C’est là que ça se joue. Parce que là, les Américains ont repris l’offensive, ce sont eux qui bloquent.»