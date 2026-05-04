Jean Boulet a été la cible de manifestants

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, dénonce des syndicats québécois et Christine Fréchette, qui selon lui, banalisent un peu l'utilisation d'une fausse guillotine par des manifestants lors de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses.

Il se dit profondément choqué par la nouvelle, rappelant avoir lui-même été victime de menaces de mort qui ont affecté sa vie et celle de sa famille sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’indigner de la situation, lundi, à l’émission Lagacé le matin.