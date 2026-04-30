Série Canadiens-Lightning

À l'aube du sixième match entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, l'animateur Mario Langlois vous propose un premier trio du tonnerre.
Outre ses ailiers habituels, Mario Langlois accueille Antoine Roussel.
Écoutez Mario Langlois en compagnie de Stéphane Waite, Tony Marinaro et Antoine Roussel.
Les sujets discutés
- Une fierté pour Antoine Roussel de voir son compatriote français Alexandre Texier performer à la hauteur;
- Finalement, l'ajout du Français au sein des Canadiens aura été un bon Paris (jeu de mots) pour le Tricolore...;
- Les changements de momentum et la discipline;
- Selon Tony Marinaro, le grand architecte de la victoire de mercredi a été l'entraîneur Martin St-Louis;
- Qui a été le meilleur joueur des Canadiens jusqu'ici?
- Quelle a été la meilleure décision de Martin St-Louis dans la série?
- Stéphane Waite estime que Martin St-Louis dirige désormais comme un entraîneur et non comme un ex-joueur;
- Uniquement la présence de Victor Hedman dans la formation serait un atout pour le Lightning;
- La gestuelle de Nikita Kucherov fait jaser;
- Quel joueur s’est bien repris après la défaite de dimanche?
Source: Antoine Roussel et Mario Langlois (à l'arrière) avec Tony Marinaro et Stéphane Waite/Cogeco Media