Série Canadiens-Lightning

À l'aube du sixième match entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, l'animateur Mario Langlois vous propose un premier trio du tonnerre.

Outre ses ailiers habituels, Mario Langlois accueille Antoine Roussel.

Écoutez Mario Langlois en compagnie de Stéphane Waite, Tony Marinaro et Antoine Roussel.

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