 Aller au contenu
Science du sport

Pourquoi Martin St-Louis veut que ses joueurs «vivent» leur stress

par 98.5

0:00
9:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 mai 2026 09:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Pourquoi Martin St-Louis veut que ses joueurs «vivent» leur stress
Martin Carli / Cogeco Média

À quelques heures du match crucial entre les Canadiens et le Lightning, Martin Carli décortique les mécanismes biologiques du stress.

Loin d'être un simple ennemi, le stress est un mécanisme de survie ancestral qui transforme l'athlète en «surhumain» par la libération d'adrénaline et de cortisol.

Cependant, chez une équipe jeune comme les Canadiens, ce surplus de force et de vision peut déréglé la précision chirurgicale nécessaire au hockey de haut niveau.

L'enjeu pour les joueurs de Martin St-Louis n'est pas de supprimer ce stress, mais de l'apprivoiser pour éviter de «tenir leur bâton trop serré».

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli expliquer le tout, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Stephen Curry [joueur de la NBA] a déjà dit qu’au départ, quand il était stressé, il jouait trop vite. Il a appris à gérer ça pour ralentir son jeu et devenir plus efficace.»

Martin Carli

Vous aimerez aussi

«Avoir de la clarté à travers le chaos» -Martin St-Louis
Bonsoir les sportifs
«Avoir de la clarté à travers le chaos» -Martin St-Louis
0:00
12:15
Qui pourra menacer Mercedes?
Les amateurs de sports
Qui pourra menacer Mercedes?
0:00
7:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'extorsion: un fléau qui asphyxie les commerçants et les institutions
Rattrapage
Le recrutement des jeunes inquiète les policiers
L'extorsion: un fléau qui asphyxie les commerçants et les institutions
Immobilier commercial: une sonnette d'alarme pour les finances de Montréal
Rattrapage
La tour Transat vendue à rabais
Immobilier commercial: une sonnette d'alarme pour les finances de Montréal
Sensibilisation et humour: la Sûreté du Québec soutient les Canadiens
Rattrapage
Séries éliminatoires
Sensibilisation et humour: la Sûreté du Québec soutient les Canadiens
Charlotte Cardin, Madonna et Lady Gaga: un vendredi riche en nouveautés
Rattrapage
Tournée et chansons
Charlotte Cardin, Madonna et Lady Gaga: un vendredi riche en nouveautés
Les urgences moins achalandées lorsque les Canadiens sont en séries?
Rattrapage
Grands événements sportifs
Les urgences moins achalandées lorsque les Canadiens sont en séries?
Congédiement injustifié: Montréal doit payer le prix d'une enquête «bidon»
Rattrapage
La Ville devra verser 500 000 $
Congédiement injustifié: Montréal doit payer le prix d'une enquête «bidon»
«Américains et Iraniens sont dans une sorte de concurrence de la douleur»
Rattrapage
Blocage du détroit d'Ormuz
«Américains et Iraniens sont dans une sorte de concurrence de la douleur»
Dimitri Soudas: «Une décision dégoûtante» contre nos anciens combattants
Rattrapage
Garda veut tasser les Commissionnaires du fédéral
Dimitri Soudas: «Une décision dégoûtante» contre nos anciens combattants
«L'intelligence artificielle... ça va être quoi l'encadrement?»
Rattrapage
Un enjeu majeur pour les syndicats
«L'intelligence artificielle... ça va être quoi l'encadrement?»
Tous derrière les Canadiens: une passion commune, du Nicaragua à la France
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Séries éliminatoires
Tous derrière les Canadiens: une passion commune, du Nicaragua à la France
Guerre des cafés: McDo veut détrôner Starbucks et Tim Hortons
Rattrapage
Un marché aux marges de profit exorbitantes
Guerre des cafés: McDo veut détrôner Starbucks et Tim Hortons
Entente avec Terre-Neuve: «À Québec, on n'est pas trop inquiets»
Rattrapage
Churchill Falls
Entente avec Terre-Neuve: «À Québec, on n'est pas trop inquiets»
Succès québécois: Manmade débarque en personne au Carrefour Laval
Rattrapage
De l’achat en ligne à la boutique physique
Succès québécois: Manmade débarque en personne au Carrefour Laval
Les Canadiens peuvent-ils achever le Lightning au Centre Bell?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Match no 6 de la série de première ronde
Les Canadiens peuvent-ils achever le Lightning au Centre Bell?