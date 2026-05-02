Chronique société

Les personnes qui publient des photos où ils embrassent leurs enfants sur la bouche soulèvent des réactions à la fois du public et des experts.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise discuter de ce sujet qui fait débat, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Ça peut créer une confusion des repères chez l'enfant. Il y a l'amour parental, il y a l'amour amoureux, et, en mélangeant les codes, l'enfant peut avoir de la difficulté à comprendre les limites. Il peut reproduire ce geste-là à la garderie avec d'autres enfants, ou même avec d'autres adultes qui ne sont pas tous et toutes bien intentionnés.»