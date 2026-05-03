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Match ultime face au Lightning

Expérience vs jeunesse: «Ils sont 11 à n'avoir jamais joué de septième match»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 mai 2026 15:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Expérience vs jeunesse: «Ils sont 11 à n'avoir jamais joué de septième match»
Martin McGuire / Cogeco Média

Le septième match de la série entre les Canadiens au Lightning mettra en scène un duel choc entre jeunesse et expérience : pas moins de 11 joueurs du Tricolore en seront à leur première participation à un match ultime, face au Lightning de Tampa Bay, double champion de la Coupe Stanley.

L'entraineur-chef Martin St-Louis s'est montré serein à la suite de la défaite crève-coeur de vendredi et demeure en confiance en vue du dernier match de cette série.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, discuter de cette ultime affrontement, dimanche, au micro de Mario Langlois.

Au sujet d'un possible retour au jeu du défenseur Noah Dobson, l'analyste Martin McGuire se montre optimiste: une décision devrait être prise après la période d'échauffement, auquel participera le #53. 

«Ce sera une décision d'avant match, mais on a envie de penser qu'il va être là. Il faudrait que ça se passe vraiment mal pour qu'il dise ''C'est tu quoi coach? J'ai fait la période d'échauffement et je pense que ça sera ça fonctionnera pas.'' Pour moi, on a de très bonnes chances de voir Dobson [...] Je serais extrêmement surpris qu'on habille sept défenseur et onze attaquants. Martin St-Louis a déjà dit assez fort et assez haut qu'il n'aimait pas cette cette formation de onze défenseurs.»

Martin McGuire

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