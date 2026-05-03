Le septième match de la série entre les Canadiens au Lightning mettra en scène un duel choc entre jeunesse et expérience : pas moins de 11 joueurs du Tricolore en seront à leur première participation à un match ultime, face au Lightning de Tampa Bay, double champion de la Coupe Stanley.

L'entraineur-chef Martin St-Louis s'est montré serein à la suite de la défaite crève-coeur de vendredi et demeure en confiance en vue du dernier match de cette série.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, discuter de cette ultime affrontement, dimanche, au micro de Mario Langlois.

Au sujet d'un possible retour au jeu du défenseur Noah Dobson, l'analyste Martin McGuire se montre optimiste: une décision devrait être prise après la période d'échauffement, auquel participera le #53.