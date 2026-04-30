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Formule 1

Qui pourra menacer Mercedes?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 avril 2026 20:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Tagliani
Alex Tagliani
Qui pourra menacer Mercedes?
Alex Tagliani / Cogeco Média

La Formule 1 reprend ses activités en fin de semaine à la suite d'une pause forcée par la guerre en Iran.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour Tagliani, la pause forcée est arrivée au bon moment pour certaines écuries et pour l'ensemble de l'oeuvre.

«Avec la nouvelle réglementation en F1, il y a eu tout d'un coup, en 2026, une grosse disparité entre les voitures de tête et les voitures du milieu de peloton et du fond de peloton».

En 2025, les écarts étaient bien moindres et le spectacle exceptionnel.

«Une équipe qui était probablement très contente, c'était le groupe de Aston Martin qui a eu énormément de problème avec le moteur Honda et les vibrations dans la voiture. Et puis, évidemment, les autres équipes qui essaient de fermer l'écart.»

Alexandre Tagliani

Les autres sujets discutés

  • Les critiques de Lance Stroll sur la réglementation
  • Les problèmes du moteur Honda
  • L'importance de la gestion de l'énergie et les ajustements potentiels;
  • À quoi s'attendre au Grand Prix de Miami?

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