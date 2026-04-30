La Formule 1 reprend ses activités en fin de semaine à la suite d'une pause forcée par la guerre en Iran.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour Tagliani, la pause forcée est arrivée au bon moment pour certaines écuries et pour l'ensemble de l'oeuvre.

«Avec la nouvelle réglementation en F1, il y a eu tout d'un coup, en 2026, une grosse disparité entre les voitures de tête et les voitures du milieu de peloton et du fond de peloton».

En 2025, les écarts étaient bien moindres et le spectacle exceptionnel.